Сербия — Швейцария: прямая трансляция матча ЧМ-2022 по футболу

2 декабря в Дохе (Катар) сборная Сербии сыграет против Швейцарии в матче группы G чемпионата мира-2022 по футболу. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн текстовую трансляцию матча Сербия — Швейцария. Видеотрансляция игры будет доступна в прямом эфире на канале matchtv.ru (начало — в 21.45).

Сербы с одним баллом занимают четвертое место в турнирной таблице своей группы. Швейцария с тремя очками располагается на второй строчке.

28 ноября Сербия сыграла вничью с Камеруном (3:3), а швейцарцы уступили Бразилии (0:1).