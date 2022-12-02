Сербия — Швейцария: Шакири открыл счет в матче

Полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шакири на 20-й минуте открыл счет в игре с Сербией в третьем туре групповой стадии ЧМ-2022 — 1:0.

Джибриль Соу сделал голевую передачу, а Шакири нанес удар по воротам — мяч влетел в сетку после рикошета от сербского защитника.