Сербию устроит только победа, чтобы выйти в плей-офф. Расклады чемпионата мира

Бразилия обыграла Швейцарию (1:0) во втором туре группового этапа чемпионата мира-2022. Теперь положение в группе G выглядит так:

И В Н П М О 1. Бразилия 2 2 0 0 3-0 6 2. Швейцария 2 1 0 1 1-1 3 3. Камерун 2 0 1 1 3-4 1 4. Сербия 2 0 1 1 3-5 1

В матчах 3-го тура 2 декабря сыграют Камерун — Бразилия (22.00), Сербия — Швейцария (22.00).

1. Бразилия обеспечила себе место в плей-офф и практически гарантировала первую позицию в группе. Чтобы его потерять, ей нужно проиграть Камеруну, а Швейцария должна победить Сербию и при этом еще и обойти пятикратных чемпионов мира по разности мячей.

2. Для Швейцарии все просто: победа отправляет ее в плей-офф, при ничьей надо переживать, только если Камерун обыграет Бразилию. Поражение — вылет с турнира.

3. Камеруну и Сербию устроят только победы, при этом каждой из сборных надо держать в голове, что, возможно, придется считать разность мячей, если выиграют и те, и те. Шансов сербов из-за уровня соперника выглядят предпочтительнее.