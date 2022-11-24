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24 ноября, 19:08

Гайич: «Если Сербия удачно выступит на ЧМ-2022, в стране начнется сумасшествие»

Иван Шитик
Корреспондент
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Сербский защитник ЦСКА Милан Гайич поделился ожиданиями от выступления сборной Сербии на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«В команде установилась особенная атмосфера, которой не было до того. После прихода Стойковича все поверили в себя и теперь могут свернуть горы. Считаю, парни способны сражаться с любой сборной мира на равных. На мой взгляд, большим успехом станет выход из группы. С той же Швейцарией мы уже встречались на ЧМ в России и упустили свой шанс на 90-й минуте. Теперь необходимо сыграть с ней похитрее и не позволить Шердану Шакири лишить нас путевки в плей-офф. Если Сербия удачно выступит на чемпионате мира, в стране начнется форменное сумасшествие», — сказал Гайич в интервью RT.

Матч между сербскими и бразильскими футболистами состоится сегодня, 24 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Ранее в этом квартете сборная Швейцарии победила Камерун со счетом 1:0.

 
Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

 

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1078227-gaiich-serbiya-chm
Милан Гайич
Чемпионат мира по футболу
Сборная Сербии по футболу
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