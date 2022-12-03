Сербский журналист: «В Катаре Сербия не оправдала ожиданий болельщиков и не выполнила даже малую часть обещаний»

Сербский журналист Telegraf.rs Зоран Ивкович прокомментировал вылет сборной Сербии с чемпионата мира-2022 в Катаре.

«В Катаре Сербия не оправдала ожиданий болельщиков и не выполнила даже малую часть тех обещаний, которые давали тренерский штаб и игроки. Наоборот, сербская сборная имела много слабых мест в построении игры, было много тактических ошибок, плохая и слабая физическая подготовка к матчам. За это мы были наказаны такими серьезными и сконцентрированными команды, как Бразилия, Камерун и Швейцария.

В последней игре Сербия играла то безнадежно, то ярко, то снова печально. Футболисты были плохо подготовлены к такой ключевой игре, из-за чего перегорели. В итоге победила более сильная и тактически дисциплинированная Швейцария. Нашего соперника нужно похвалить и поздравить», — сказал Ивкович Sport24.

Сборная Сербии набрала в трех матчах только 1 очко и заняла последнее место в группе G.