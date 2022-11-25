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Сегодня, 13:45

Сербский журналист заявил: сербы проиграли Бразилии, потому что были напуганы

Виталий Косик
Корреспондент
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Сербский журналист Зоран Ивкович прокомментировал поражение сборной Сербии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Бразилии (0:2).

«Сербия сыграла против Бразилии ниже всех ожиданий, которые на нее возлагали болельщики и эксперты. Команда была слишком напуганная, слишком оборонительная, и за эту осторожность поплатилась. Спасибо за «Катюшу» на трибунах и поддержку болельщиков. Сборная Сербии должна исправляться и искать шанс против Камеруна и Швейцарии, с которыми, безусловно, будет другой, более результативный и атакующий футбол. Это команды, которые наши футболисты должны стараться обыгрывать», — цитирует журналиста Sport24.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Сербии играет в группе G с Бразилией, Камеруном и Швейцарией. Следующий матч сербов состоится 28 ноября против камерунцев (13.00 мск).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-25-serbskiy-zhurnalist-v-matche-s-braziliyey-nasha-sbornaya-byla-napugannoy-i-proigrala-zasluzhenno
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Сербии по футболу
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