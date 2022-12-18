Сергей Ташуев заявил, что Месси держит всю игру Аргентины на ЧМ-2022

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал, что думает о предстоящем финале чемпионата мира, где встретятся Аргентина и Франция.

«За кого буду болеть? Я буду симпатизировать Месси. По уровню мастерства он находится на расстоянии от всех остальных в последние годы. Лионель проводит хороший чемпионат, ему не хватает данного титула, поэтому моя симпатия будет на стороне Месси. Мбаппе уже становился чемпионом мира, а Лионель еще нет. Килиан решает эпизоды игры, а Месси — абсолютный лидер команды, который не просто забивает мячи, но держит всю игру Аргентины. Игра «альбиселесте» более целостна, чем у французов, на мой взгляд, но от финала можно ждать всего чего угодно. Встретятся две сильные команды с хорошим подбором исполнителей», — цитирует Ташуева «РБ Спорт».

Финал ЧМ-2022 Аргентина — Франция состоится сегодня, 18 декабря. Встреча начнется в 18.00 по московскому времени.