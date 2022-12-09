Российский тренер Сергей Юран рассказал, что думает о предстоящем матче 1/4 финала ЧМ-2022 между Хорватией и Бразилией.

«Думаю, Бразилия — главный претендент на чемпионство в Катаре. У нее есть колоссальный опыт по завоеванию титула чемпиона мира. Но главное, чтобы в матче с хорватами они не поймали Joga Bonito. Им нужно играть сейчас на результат. Там очень опытный тренер, который объяснит им, к чему может привести красивая игра. Это будет очень интересный матч», — цитирует Юрана «РБ Спорт».

Хорватия с Бразилией сыграет сегодня, 9 декабря. Начало — в 18.00 (мск).