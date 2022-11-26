Серхио Агуэро: «Чемпионат мира по футболу способен объединить страны»

Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро считает, что чемпионат мира объединяет страны и знакомит людей с новыми культурами.

«Чемпионат мира так много значит для меня. Я был на трех, и это лучшее, что может случиться с игроком.

Люди любят чемпионат мира. Теперь и мне не терпится узнать, как фанаты испытают это на себе. Я хочу почувствовать адреналин и эмоции окружающих людей. Для меня это будет совершенно другой опыт. Чемпионат мира по футболу способен объединить страны. На этот раз он проводится в Катаре, что дает людям возможность познакомиться с другими культурами, и это делает турнир еще более привлекательным. Мы добиваемся прогресса с каждым чемпионатом мира", — приводит пресс-служба официального сайта FIFA слова Агуэро.

Чемпионат мира по футболу-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.