Бускетс: «Склоняюсь к тому, что этот чемпионат мира будет последним»

22 ноября, 18:00
Полузащитник Сборной Испании Серхио Бускетс заявил, что чемпионат мира-2022 в Катаре, скорее всего, станет для него последним.
«Я с нетерпением жду нынешнего турнира. Мы все знаем, чего тренер хочет от нас, нас очень трудно обыграть. Я скорее склоняюсь к тому, что этот чемпионат мира будет последним, чем к тому, что через четыре года сыграю еще раз», — цитирует футболиста AS.
Бускетс выступает за сборную Испании с 2009 года.
В составе сборной Испании Букетс выиграл чемпионат мира-2010 и Евро-2012.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования