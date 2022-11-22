Бускетс: «Склоняюсь к тому, что этот чемпионат мира будет последним»

Полузащитник Сборной Испании Серхио Бускетс заявил, что чемпионат мира-2022 в Катаре, скорее всего, станет для него последним.

«Я с нетерпением жду нынешнего турнира. Мы все знаем, чего тренер хочет от нас, нас очень трудно обыграть. Я скорее склоняюсь к тому, что этот чемпионат мира будет последним, чем к тому, что через четыре года сыграю еще раз», — цитирует футболиста AS.

Бускетс выступает за сборную Испании с 2009 года.

В составе сборной Испании Букетс выиграл чемпионат мира-2010 и Евро-2012.