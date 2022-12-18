Сезар оценил игру вратаря сборной Бразилии Алиссона на ЧМ-2022

Экс-игрок сборной Бразилии Жулио Сезар рассказал, что думает о выступлении голкипера бразильцев Алиссона Бекера на чемпионат мира в Катаре.

«Алиссон провел хороший чемпионат мира. В первых двух матчах его толком не тестировали, так как соперники почти не били по воротам. Зато в матче с Южной Кореей Алиссон был очень хорош», — рассказал Сезар Globo Esporte.

Бразилии вылетела с чемпионата мира на стадии четвертьфинала, проиграв в серии пенальти Хорватии.

Сегодня, 18 декабря, в Катаре состоится финал ЧМ, где сыграют Франция и Аргентина.