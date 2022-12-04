Шалимов — о вылете сборной Польши с ЧМ-2022: «Поляки, домой»

Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов отреагировал на вылет сборной Польши с чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Поляки, домой», — сказал Шалимов в эфире «Все на футбол».

Сегодня, 4 декабря, на стадионе «Аль-Тумама» состоялся матч 1/8 финала ЧМ-2022 между национальными командами Польши и Франции, в котором поляки потерпели поражение — 1:3.

В четвертьфинале мирового первенства Франция сыграет с победителем матча Англия — Сенегал.