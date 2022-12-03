Шалимов считает Японию фаворитом матча с Хорватией

Бывший главный тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от игры сборной Японии в плей-офф ЧМ-2022 в Катаре.

«Японцы в 1/8 будут играть с Хорватией, ставлю на японцев. Хорваты играют на индивидуальном мастерстве, а японцы организованные, выносливые и дисциплинированные. Считаю, что затем Япония обыграет Бразилию, тем более, если восстановится Неймар. По мне, Бразилия с Неймаром никогда не выиграет Чемпионат мира, а ПСЖ Лигу Чемпионов. Он мне не нравится», — сказал Шалимов «СЭ».

Сборная Японии, набрав 6 очков в 3 матчах, заняла первое место в группе Е. В 1/8 финала Япония сыграет с Хорватией. Матч состоится 5 декабря, начало встречи — в 18.00 (мск).