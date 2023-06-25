Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 22:35

Шеф-повар Salt Bae впервые высказался после скандального появления на поле после финала ЧМ-2022

Руслан Минаев
Salt Bae с кубком мира.
Фото Соцсети
Telegram Дзен

Турецкий шеф-повар и блогер Salt Bae (настоящее имя — Нусрет Гекче, — Прим. «СЭ») прокомментировал свое появление на поле после финала чемпионата мира-2022.

После игры он не только сфотографировался с футболистами, включая лидера аргентинцев Лионеля Месси, но и взял в руки кубок мира, чем вызвал критику болельщиков в соцсетях.

Позже стало известно, что ФИФА начала расследование из-за присутствия Гекче на поле.

«Я люблю Аргентину, я жил там. Я пришел [на финал ЧМ-2022], чтобы поддержать команду. Многие из [сборной Аргентины] приходили в ресторан. Я не чувствовал себя чужим. Это был особенный момент. Я ничего не могу поделать с причиной, по которой я был там, но я бы никогда больше не вышел на поле во время чемпионата мира. За чемпионатом мира наблюдали два миллиарда человек. Сколько людей говорят обо мне? Пять миллиардов. Весь мир», — цитирует повара Daily Mail со ссылкой на The Times.

Гекче добавил, что вышел на поле не для саморекламы, а из-за переполняющих его эмоций.

«Я никогда и ни за что не хотел никого затмить. Мне не нравилось такое внимание. Я никого не пнул и ничего не украл», — сказал он.

 
Нусрет Гекче с&nbsp;Криштиану Роналду и&nbsp;Алексанр Кокорин. Фирменный жест, стейк с сусальным золотом, фото с Роналду и Кокориным: главное о турецком мяснике Нусрете Гекче

Согласно правилам ФИФА, держать в руках трофей разрешено только победителям чемпионатов мира разных лет, а также главам государств и президенту организации.

Чемпионат мира по футболу-2022 прошел с 20 ноября по 18 декабря в пяти городах Катара. Победу в турнире одержала сборная Аргентины, которая в финале обыграла Францию (3:3, 4:2 по пен).

Источник: Daily Mail
Футбол
Чемпионат мира по футболу
8
Обсудить
Читайте также
За что фаны «ПСЖ» возненавидели Месси? До Лео они гнобили Мбаппе и Неймара
Смолов стал крестным отцом сына Мамаева
В Болгарии взорвался склад с боеприпасами поставлявшего оружие Украине бизнесмена
Контрразведчики Службы безопасности Украины избили генерала в Ужгороде
Корабль и надежды: как прошел праздник «Алые паруса – 2023»
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Финал ЧМ! Аргентина или Франция? Месси или Мбаппе?
ЧМ-2022: состоится ли полуфинал Бразилия — Аргентина?
ЧМ-2022: Рабинер из Катара, судейские нюансы с Вилковым
Александр Филимонов: первые впечатления от ЧМ в Катаре
ЧМ начинается! Без пива и с фейковыми болельщиками?
Карпин: стыки с Польшей / премиальные за ЧМ / общение с Черчесовым
Ивица Олич: «Россия не пыталась что-то изменить, а 90 минут обороняться очень сложно»
Почему сборная проиграла словакам?
Дзюба всем все доказал? Live «СЭ» о результатах сборной России на отборе ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Месси о своем 36-летии: «Это особенный день рождения, первый после победы на чемпионате мира»