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Судейство

15 декабря, 20:36

Поляк Шимон Марциняк назначен главным арбитром финала ЧМ-2022

Виталий Косик
Корреспондент
Шимон Марчиняк.
Фото AFP
Telegram Дзен

Польский судья Шимон Марчиняк назначен главным арбитром финала ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции, сообщает официальный сайт Польской федерации футбола.

18.12.2022 | Аргентина — Франция

Его помощниками на матче будут соотечественники Павел Сокольницкий и Томаш Листкевич, четвертым рефери — Исмаил Эльфат (США/Марокко), запасным — Кэтрин Несбитт (США).

ВАР — Томаш Квятковский (Польша), АВАР — Хуан Сото (Венесуэла). ОВАР — Кайл Аткинс (США).
Помощник видеоарбитра (СВАР) — Фернандо Герреро (Мексика). Резервный судья ВАР — Бастиан Данкерт (Германия), резервный АВАР — Кори Паркер (США).

Финал ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией пройдет на главном стадионе турнира, арене «Лусаил» 18 декабря, начало — 18.00 мск.

Чемпионат мира по футболу 2022
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A
B
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E
F
G
H
И М О
1 Нидерланды Нидерланды 3 5-1 7
2 Сенегал Сенегал 3 5-4 6
3 Эквадор Эквадор 3 4-3 4
4 Катар Катар 3 1-7 0
Матчи группы
Раскрыть
20.11
19:00
Катар
Эквадор
0 : 2
21.11
19:00
Сенегал
Нидерланды
0 : 2
25.11
16:00
Катар
Сенегал
1 : 3
25.11
19:00
Нидерланды
Эквадор
1 : 1
29.11
18:00
Нидерланды
Катар
2 : 0
29.11
18:00
Эквадор
Сенегал
1 : 2
И М О
1 Англия Англия 3 9-2 7
2 США США 3 2-1 5
3 Иран Иран 3 4-7 3
4 Уэльс Уэльс 3 1-6 1
Матчи группы
Раскрыть
21.11
16:00
Англия
Иран
6 : 2
21.11
22:00
США
Уэльс
1 : 1
25.11
13:00
Уэльс
Иран
0 : 2
25.11
22:00
Англия
США
0 : 0
29.11
22:00
Уэльс
Англия
0 : 3
29.11
22:00
Иран
США
0 : 1
И М О
1 Аргентина Аргентина 3 5-2 6
2 Польша Польша 3 2-2 4
3 Мексика Мексика 3 2-3 4
4 Сауд. Аравия Сауд. Аравия 3 3-5 3
Матчи группы
Раскрыть
22.11
13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
1 : 2
22.11
19:00
Мексика
Польша
0 : 0
26.11
16:00
Польша
Саудовская Аравия
2 : 0
26.11
22:00
Аргентина
Мексика
2 : 0
30.11
22:00
Польша
Аргентина
0 : 2
30.11
22:00
Саудовская Аравия
Мексика
1 : 2
И М О
1 Франция Франция 3 6-3 6
2 Австралия Австралия 3 3-4 6
3 Тунис Тунис 3 1-1 4
4 Дания Дания 3 1-3 1
Матчи группы
Раскрыть
22.11
16:00
Дания
Тунис
0 : 0
22.11
22:00
Франция
Австралия
4 : 1
26.11
13:00
Тунис
Австралия
0 : 1
26.11
19:00
Франция
Дания
2 : 1
30.11
18:00
Тунис
Франция
1 : 0
30.11
18:00
Австралия
Дания
1 : 0
И М О
1 Япония Япония 3 4-3 6
2 Испания Испания 3 9-3 4
3 Германия Германия 3 6-5 4
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 3-11 3
Матчи группы
Раскрыть
23.11
16:00
Германия
Япония
1 : 2
23.11
19:00
Испания
Коста-Рика
7 : 0
27.11
13:00
Япония
Коста-Рика
0 : 1
27.11
22:00
Испания
Германия
1 : 1
01.12
22:00
Япония
Испания
2 : 1
01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
2 : 4
И М О
1 Марокко Марокко 3 4-1 7
2 Хорватия Хорватия 3 4-1 5
3 Бельгия Бельгия 3 1-2 4
4 Канада Канада 3 2-7 0
Матчи группы
Раскрыть
23.11
13:00
Марокко
Хорватия
0 : 0
23.11
22:00
Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
16:00
Бельгия
Марокко
0 : 2
27.11
19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
0 : 0
01.12
18:00
Канада
Марокко
1 : 2
И М О
1 Бразилия Бразилия 3 3-1 6
2 Швейцария Швейцария 3 4-3 6
3 Камерун Камерун 3 4-4 4
4 Сербия Сербия 3 5-8 1
Матчи группы
Раскрыть
24.11
13:00
Швейцария
Камерун
1 : 0
24.11
22:00
Бразилия
Сербия
2 : 0
28.11
13:00
Камерун
Сербия
3 : 3
28.11
19:00
Бразилия
Швейцария
1 : 0
02.12
22:00
Камерун
Бразилия
1 : 0
02.12
22:00
Сербия
Швейцария
2 : 3
И М О
1 Португалия Португалия 3 6-4 6
2 Корея Корея 3 4-4 4
3 Уругвай Уругвай 3 2-2 4
4 Гана Гана 3 5-7 3
Матчи группы
Раскрыть
24.11
16:00
Уругвай
Корея
0 : 0
24.11
19:00
Португалия
Гана
3 : 2
28.11
16:00
Корея
Гана
2 : 3
28.11
22:00
Португалия
Уругвай
2 : 0
02.12
18:00
Корея
Португалия
2 : 1
02.12
18:00
Гана
Уругвай
0 : 2
Таблицы всех групп
1/8 финала
Раскрыть
03.12
18:00
Нидерланды
США
3 : 1
03.12
22:00
Аргентина
Австралия
2 : 1
04.12
18:00
Франция
Польша
3 : 1
04.12
22:00
Англия
Сенегал
3 : 0
05.12
18:00
Япония
Хорватия
пен 1 : 3
1 : 1
05.12
22:00
Бразилия
Корея
4 : 1
06.12
18:00
Марокко
Испания
пен 3 : 0
0 : 0
06.12
22:00
Португалия
Швейцария
6 : 1
1/4 финала
Раскрыть
09.12
18:00
Хорватия
Бразилия
пен 4 : 2
1 : 1
09.12
22:00
Нидерланды
Аргентина
пен 3 : 4
2 : 2
10.12
18:00
Марокко
Португалия
1 : 0
10.12
22:00
Англия
Франция
1 : 2
1/2 финала
Скрыть
13.12
22:00
Аргентина
Хорватия
3 : 0
14.12
22:00
Франция
Марокко
2 : 0
Матч за 3-е место
Раскрыть
17.12
18:00
Хорватия
Марокко
- : -
Финал
Раскрыть
18.12
18:00
Аргентина
Франция
- : -
1/8 финала 03.12 18:00
Нидерланды
3
1
США
П1 1.87 X 3.50 П2 4.90
03.12 22:00
Аргентина
2
1
Австралия
П1 1.30 X 6.30 П2 10.0
1/8 финала 05.12 18:00
Япония
П
1 1
3 1
Хорватия
П1 4.00 X 3.30 П2 2.12
05.12 22:00
Бразилия
4
1
Корея
П1 1.25 X 6.70 П2 13.0
1/4 финала 09.12 22:00
Нидерланды
П
3 2
4 2
Аргентина
П1 3.70 X 3.20 П2 2.25
09.12 18:00
Хорватия
П
4 1
2 1
Бразилия
П1 8.50 X 4.60 П2 1.45
1/2 финала 13.12 22:00
Аргентина
3
0
Хорватия
П1 2.02 X 3.10 П2 4.80
Финал 18.12 18:00
Аргентина
-
:
-
Франция
П1 2.90 X 3.10 П2 2.80
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Хорватия
17.12
18:00
Марокко
П1 2.36 X 3.50 П2 3.20
1/2 финала 14.12 22:00
Франция
2
0
Марокко
П1 1.64 X 3.80 П2 6.60
1/4 финала 10.12 22:00
Англия
1
2
Франция
П1 2.85 X 3.10 П2 2.85
10.12 18:00
Марокко
1
0
Португалия
П1 6.70 X 4.00 П2 1.60
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
3
0
Сенегал
П1 1.63 X 3.90 П2 6.50
04.12 18:00
Франция
3
1
Польша
П1 1.39 X 5.00 П2 9.50
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
П
3 0
0 0
Испания
П1 6.30 X 4.00 П2 1.62
06.12 22:00
Португалия
6
1
Швейцария
П1 1.98 X 3.60 П2 4.10
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
2
1
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
0
2
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
1
0
G 02.12 22:00
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2
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Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		6 5 (3)
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Оливье Жиру

Франция

 		5 4
Статистика / Бомбардиры
М П
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Бруну Фернандеш

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 		5 3
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Антуан Гризманн

Франция

 		6 3
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Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		6 8 (5 + 3)
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		6 7 (5 + 2)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		4 5 (2 + 3)
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  • hottie

    А кого надо было? Уже почти всех домой отправили. Хотели Боброва на финал попросить, но ему некогда, у него тут статьи горят. Пришлось пшеку доверить.

    16.12.2022

  • Саарбрюккен

    В заголовке фамилия поляка пишется через Ц, а в тексте - через Ч. Да и в поиске оба варианта Марциняк/Марчиняк встречаются в изобилии. Неучи из СЭ, вам не стыдно жрать дармовой хлеб, будучи профнепригодными? Даже такого пустяка, как определиться с одной буквой, вы сделать не в состоянии. Кучмий такого бардака не допустил бы.

    16.12.2022

  • Scallagrim

    Патриоты неистово минусуют поляка. Вполне ожидаемо. Но если бы англичанина назначили их бы, вообще, Кондрашка хватил.

    16.12.2022

  • Scallagrim

    А почему он должен быть пристрастен? И к кому?

    16.12.2022

  • Олег Каноков

    Хреновенькое назначение.Польша проиграла Франции...некорректно получается.имхо

    16.12.2022

  • Кот-матрос

    Как это? Обычно финал судит рефери из нейтрального континента, или теперь так можно?:face_with_raised_eyebrow:

    15.12.2022

  • Шейлок

    Хана Аргентине. Эти долбаные пшеки, пся крев, на любую подлрсть пойдут, чтобы угодить своим староевропейским хозяевам.

    15.12.2022

  • Tupac Shakur

    Вот вот. Чувствую Аргентину из-за последнего шанса Месси буду тащить за уши к победе

    15.12.2022

  • Спартаксис г.м.

    ага. видал я таких офисных зарабатывальщиков... кто боссу глубже лизнет - тот и пан)))

    15.12.2022

  • Фуэте

    Семён Марчиняк - русский душой человек... Будет судить честно и аккуратно!

    15.12.2022

  • Спартаксис г.м.

    интересная задачка: если пани узнает, что большинство нас болеет за Аргентину, на какой минуте будет удален Месси?)))

    15.12.2022

  • eugenio b.

    Знаем мы этих вездесущих "Шимонов" и их " справедливое"судейство)))) "Шимон" -он и в Катаре "Шимон"

    15.12.2022

  • Фуэте

    Будем болеть за Париж!

    15.12.2022

  • Динамов

    Специально назначили, чтобы убивать Аргентину. Понятно, что польский раб будет во всём помогать своему натовскому господину, Франции.

    15.12.2022

  • БOБ

    о, тут как тут.)

    15.12.2022

  • Роберт Левандовски..

    Ты его сучка ?

    15.12.2022

  • БOБ

    А кто этот робЕрт левандовски... Как затычка тут везде.

    15.12.2022

  • Роберт Левандовски..

    Поляки- восточные славяне, мокша.

    15.12.2022

  • Dexterous

    Надо было Сухину поставить. Финал бы был незабываемым!

    15.12.2022

  • Роберт Левандовски..

    Ты маджарик или гуцул ?

    15.12.2022

  • Фуэте

    Хороший выбор! Как и хотел Путин - только истиный славянин, должен судить финал чемпионата мира но, на крайний случай - половец!

    15.12.2022

  • RobertH

    Ты перелогинилось, чучело?:sunglasses:

    15.12.2022

  • RobertH

    Слышь, не ватный тролль! Ты бы хоть пораньше зарегистрировался тут!:sunglasses: А то аккурат на пятый день чемпионата видать задание получил. Или ты подваниваешь по личной инициативе? С тебя такой Левандовски, как с меня Мбаппе!:smile::smile::smile:

    15.12.2022

  • Роберт Левандовски..

    Кукян ?

    15.12.2022

  • Роберт Левандовски..

    Гуцул, отряхни мастерок.

    15.12.2022

  • RobertH

    Какие завистники? Кому завидовать? Полякам? Польской школе? Польскому судье? Кто - то из читателей СЭ претендовал на судейство финала ЧМ 2022? :smile:Ты хоть сам соображаешь, какую чепуху несёшь?

    15.12.2022

  • Роберт Левандовски..

    Да, местная вата в шоке.

    15.12.2022

  • Alex_451410

    Абы кого не назначат))). Заслужил

    15.12.2022

  • RobertH

    В беЗпристрастности поляка сомневаться не нужно. Он не может быть беЗпристрастным по умолчанию. Аргентинцам нужно сыграть в пять раз лучше, чем в полуфинале для того, чтобы победить, так как поляк будет однозначно топить за гибридную команду. Плюс - подельники на ВАР и америкосы. На коронацию уже слетелись Макрон и его братья по разуму. Так что только чудо может отстоять справедливость. Надеюсь, что в штабе аргентинцев это знают лучше меня...

    15.12.2022

  • Йердна Апам

    А говорили Лаос...Жаль.Опять будут "косяки" судейские.кмк

    15.12.2022

  • freak

    Триумф польской школы! Хороший судья, польское судейство это всегда уровень- Михал Листкевич чего стоит, ну а завистники как всегда изрыгают желчь, ничего нового.

    15.12.2022

  • Роберт Левандовски..

    Сало норм. Лучше чем вата.

    15.12.2022

  • Роберт Левандовски..

    А мне про Пиркса нравится, Иван Кривоногих.

    15.12.2022

  • футбол это спорт

    Интересно, а какие чувства испытывает польский арбитр к Франции, ссадившей Польшу с поезда на пути плей-офф? Что-то подозрительно судили потом Францию и с Англией, и с Марокко. Англия до сих пор дуется на ФИФА за предпочтение, отданное России при проведении ЧМ-2018, а теперь у нее и прямой вылет от Франции. Президент ФИФА Инфантино уже прогнулся и не допустил Россию, которая должна была играть с Польшей в начале 2022 за продолжение отбора на ЧМ. Похоже, теперь завистливые англичане начинают вставлять палки в колеса аж чемпиону мира Франции.

    15.12.2022

  • Бардак Банана

    Кроме сала, от которого у тебя заплыли мозги, ты явно больше ничего не любишь!

    15.12.2022

  • PavelK Pk

    А ты смелый, котик )))) Где, говоришь, работаешь?

    15.12.2022

  • PavelK Pk

    Капец Аргентине

    15.12.2022

  • laplap

    Это который так хорошо матч Швеция-Германия на прошлом ЧМ отсудил, что его выгнали после этого с турнира с волчьим билетом. Хуже там был только немец Брюх, который сербов похоронил.

    15.12.2022

  • Бен Ричардс

    Надо было главным судьей "эксперта" Боброва назначить, а на VAR поставить здешнего комментатора "andy1962". Вот они бы всех наконец-то научили, как надо правильно судить.

    15.12.2022

  • Роберт Левандовски..

    Ок, а ты дальше лай на Жечь Посполиту.

    15.12.2022

  • Lars Berger

    Херетик, ты никому не интересен. Ложись спать.

    15.12.2022

  • oasis55

    Хохолок, вместо того, чтоб незалежную свою защищать на фронте, сидит за компом и воюет с москалями на вражеском сайте! Небось в Польше сидит, днем пшекам трусы стирает за похлебку, а по вечерам интеллект свой "высокий" выпячивает!

    15.12.2022

  • Роберт Левандовски..

    Полкан, ты националист что ли ?

    15.12.2022

  • Роберт Левандовски..

    Ваня, так ведь не бывают плохихи наций, бывают плохие люди !?

    15.12.2022

  • Роберт Левандовски..

    Полкан, ты че ?

    15.12.2022

  • Роберт Левандовски..

    Я тебе зп плачу, бесполезный.

    15.12.2022

  • Lars Berger

    Нда... Насудят гиены, насудят... Кого-то поприличнее не нашлось?)

    15.12.2022

  • 678ugu

    Это они совсем напрасно пшеков назначили. Он хоть шарит под Коллину, но козел козлом, как и все люди этой нации.

    15.12.2022

  • Роберт Левандовски..

    Твоей продукт это дефекация в сортире.

    15.12.2022

  • andy1962

    это не твоего ума дело.

    15.12.2022

  • Роберт Левандовски..

    Игорек, курни мой руек !

    15.12.2022

  • Роберт Левандовски..

    Какой продукт от бюджетной крысы ?

    15.12.2022

  • andy1962

    если бы у тебя было хоть что-то в голове, ты бы понимал, что продукт может быть как натуральным, так и виртуальным......впрочем, это не для твоего умишка...

    15.12.2022

  • Роберт Левандовски..

    А из тебя, Ален Делон ?

    15.12.2022

  • Роберт Левандовски..

    Так они зарабатывают. А ты, бюджетная крыса, получаешь, ибо сам ничего создать не можешь.

    15.12.2022

  • andy1962

    ну, ты и пукнул...сейчас пол-мира зарабатывает в офисах.

    15.12.2022

  • Роберт Левандовски..

    Виден образ мышления человека, который привык не зарабатывать, а получать.

    15.12.2022

  • Илья Иванович

    или ты хохлятская протитутка, как Коваленок?

    15.12.2022

  • Uisge Beatha

    Матч ещё не начался, а пан з Кракова уже показывает себя во всей красе. Достойный представитель нации

    15.12.2022

  • andy1962

    да, а что?

    15.12.2022

  • Илья Иванович

    Польская мафия должна помочь аргам)))

    15.12.2022

  • Роберт Левандовски..

    Обез, кого волнует твое мнение кроме твоей самки ?

    15.12.2022

  • Роберт Левандовски..

    Ты бюджетник ?

    15.12.2022

  • Uisge Beatha

    "Кузнецам дана задача..."

    15.12.2022

  • andy1962

    пожалуй, споперничать по тупости мог бы типа голландец Макели...тот хоть нормальный. Тебе самому не противно видеть молодого лысого человека? Голова как головка.....ну, сам знаешь чего))

    15.12.2022

  • Роберт Левандовски..

    Вот же гады эти пендосы. И это...с лица воды не пить. А раз назначили, значит судить умеет.

    15.12.2022

  • iich

    Очень сомневаюсь в беспристрастности поляка.

    15.12.2022

  • andy1962

    Дядя, ты же знаешь, что американские подстилки изгнали российский спорт и судей в частности с мировой арены. Зачем задаешь глупые вопросы? а Марчиняк реальн худший вариант из всех возможных. Обьясню почему - первое - уродливая внешность те в свои молодые годы лысый Второе - поляк. Третье - не умеет судить.

    15.12.2022

  • Uisge Beatha

    Три поляка и марокканец на матч сборной Франции? Т.е. голландца низзя - он аргов будет за 1/4 засуживать, а тут за 1/8 и полуфинал французам никто не припомнит?

    15.12.2022

  • Роберт Левандовски..

    Ваня, а где умеющая судить кукувата ?

    15.12.2022

  • andy1962

    нашли кого назначить! лысого пшешика, который не умеет судить.

    15.12.2022

  • Роберт Левандовски..

    Удачи, пан. Где вата со свистком ?

    15.12.2022

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