Поляк Шимон Марциняк назначен главным арбитром финала ЧМ-2022

Судейство
15 декабря, 20:36
Польский судья Шимон Марчиняк назначен главным арбитром финала ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции, сообщает официальный сайт Польской федерации футбола.
Его помощниками на матче будут соотечественники Павел Сокольницкий и Томаш Листкевич, четвертым рефери — Исмаил Эльфат (США/Марокко), запасным — Кэтрин Несбитт (США).
ВАР — Томаш Квятковский (Польша), АВАР — Хуан Сото (Венесуэла). ОВАР — Кайл Аткинс (США).
Помощник видеоарбитра (СВАР) — Фернандо Герреро (Мексика). Резервный судья ВАР — Бастиан Данкерт (Германия), резервный АВАР — Кори Паркер (США).
Финал ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией пройдет на главном стадионе турнира, арене «Лусаил» 18 декабря, начало — 18.00 мск.
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
|
1
0
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
|
2
3
|М
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|6
|5
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|6
|5 (3)
|
|
Оливье Жиру
Франция
|5
|4
|М
|Г+П
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|6
|8 (5 + 3)
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|6
|7 (5 + 2)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|4
|5 (2 + 3)
hottie
А кого надо было? Уже почти всех домой отправили. Хотели Боброва на финал попросить, но ему некогда, у него тут статьи горят. Пришлось пшеку доверить.
16.12.2022
Саарбрюккен
В заголовке фамилия поляка пишется через Ц, а в тексте - через Ч. Да и в поиске оба варианта Марциняк/Марчиняк встречаются в изобилии. Неучи из СЭ, вам не стыдно жрать дармовой хлеб, будучи профнепригодными? Даже такого пустяка, как определиться с одной буквой, вы сделать не в состоянии. Кучмий такого бардака не допустил бы.
16.12.2022
Scallagrim
Патриоты неистово минусуют поляка. Вполне ожидаемо. Но если бы англичанина назначили их бы, вообще, Кондрашка хватил.
16.12.2022
Scallagrim
А почему он должен быть пристрастен? И к кому?
16.12.2022
Олег Каноков
Хреновенькое назначение.Польша проиграла Франции...некорректно получается.имхо
16.12.2022
Кот-матрос
Как это? Обычно финал судит рефери из нейтрального континента, или теперь так можно?:face_with_raised_eyebrow:
15.12.2022
Шейлок
Хана Аргентине. Эти долбаные пшеки, пся крев, на любую подлрсть пойдут, чтобы угодить своим староевропейским хозяевам.
15.12.2022
Tupac Shakur
Вот вот. Чувствую Аргентину из-за последнего шанса Месси буду тащить за уши к победе
15.12.2022
Спартаксис г.м.
ага. видал я таких офисных зарабатывальщиков... кто боссу глубже лизнет - тот и пан)))
15.12.2022
Фуэте
Семён Марчиняк - русский душой человек... Будет судить честно и аккуратно!
15.12.2022
Спартаксис г.м.
интересная задачка: если пани узнает, что большинство нас болеет за Аргентину, на какой минуте будет удален Месси?)))
15.12.2022
eugenio b.
Знаем мы этих вездесущих "Шимонов" и их " справедливое"судейство)))) "Шимон" -он и в Катаре "Шимон"
15.12.2022
Фуэте
Будем болеть за Париж!
15.12.2022
Динамов
Специально назначили, чтобы убивать Аргентину. Понятно, что польский раб будет во всём помогать своему натовскому господину, Франции.
15.12.2022
БOБ
о, тут как тут.)
15.12.2022
Роберт Левандовски..
Ты его сучка ?
15.12.2022
БOБ
А кто этот робЕрт левандовски... Как затычка тут везде.
15.12.2022
Роберт Левандовски..
Поляки- восточные славяне, мокша.
15.12.2022
Dexterous
Надо было Сухину поставить. Финал бы был незабываемым!
15.12.2022
Роберт Левандовски..
Ты маджарик или гуцул ?
15.12.2022
Фуэте
Хороший выбор! Как и хотел Путин - только истиный славянин, должен судить финал чемпионата мира но, на крайний случай - половец!
15.12.2022
RobertH
Ты перелогинилось, чучело?:sunglasses:
15.12.2022
RobertH
Слышь, не ватный тролль! Ты бы хоть пораньше зарегистрировался тут!:sunglasses: А то аккурат на пятый день чемпионата видать задание получил. Или ты подваниваешь по личной инициативе? С тебя такой Левандовски, как с меня Мбаппе!:smile::smile::smile:
15.12.2022
Роберт Левандовски..
Кукян ?
15.12.2022
Роберт Левандовски..
Гуцул, отряхни мастерок.
15.12.2022
RobertH
Какие завистники? Кому завидовать? Полякам? Польской школе? Польскому судье? Кто - то из читателей СЭ претендовал на судейство финала ЧМ 2022? :smile:Ты хоть сам соображаешь, какую чепуху несёшь?
15.12.2022
Роберт Левандовски..
Да, местная вата в шоке.
15.12.2022
Alex_451410
Абы кого не назначат))). Заслужил
15.12.2022
RobertH
В беЗпристрастности поляка сомневаться не нужно. Он не может быть беЗпристрастным по умолчанию. Аргентинцам нужно сыграть в пять раз лучше, чем в полуфинале для того, чтобы победить, так как поляк будет однозначно топить за гибридную команду. Плюс - подельники на ВАР и америкосы. На коронацию уже слетелись Макрон и его братья по разуму. Так что только чудо может отстоять справедливость. Надеюсь, что в штабе аргентинцев это знают лучше меня...
15.12.2022
Йердна Апам
А говорили Лаос...Жаль.Опять будут "косяки" судейские.кмк
15.12.2022
freak
Триумф польской школы! Хороший судья, польское судейство это всегда уровень- Михал Листкевич чего стоит, ну а завистники как всегда изрыгают желчь, ничего нового.
15.12.2022
Роберт Левандовски..
Сало норм. Лучше чем вата.
15.12.2022
Роберт Левандовски..
А мне про Пиркса нравится, Иван Кривоногих.
15.12.2022
футбол это спорт
Интересно, а какие чувства испытывает польский арбитр к Франции, ссадившей Польшу с поезда на пути плей-офф? Что-то подозрительно судили потом Францию и с Англией, и с Марокко. Англия до сих пор дуется на ФИФА за предпочтение, отданное России при проведении ЧМ-2018, а теперь у нее и прямой вылет от Франции. Президент ФИФА Инфантино уже прогнулся и не допустил Россию, которая должна была играть с Польшей в начале 2022 за продолжение отбора на ЧМ. Похоже, теперь завистливые англичане начинают вставлять палки в колеса аж чемпиону мира Франции.
15.12.2022
Бардак Банана
Кроме сала, от которого у тебя заплыли мозги, ты явно больше ничего не любишь!
15.12.2022
PavelK Pk
А ты смелый, котик )))) Где, говоришь, работаешь?
15.12.2022
PavelK Pk
Капец Аргентине
15.12.2022
laplap
Это который так хорошо матч Швеция-Германия на прошлом ЧМ отсудил, что его выгнали после этого с турнира с волчьим билетом. Хуже там был только немец Брюх, который сербов похоронил.
15.12.2022
Бен Ричардс
Надо было главным судьей "эксперта" Боброва назначить, а на VAR поставить здешнего комментатора "andy1962". Вот они бы всех наконец-то научили, как надо правильно судить.
15.12.2022
Роберт Левандовски..
Ок, а ты дальше лай на Жечь Посполиту.
15.12.2022
Lars Berger
Херетик, ты никому не интересен. Ложись спать.
15.12.2022
oasis55
Хохолок, вместо того, чтоб незалежную свою защищать на фронте, сидит за компом и воюет с москалями на вражеском сайте! Небось в Польше сидит, днем пшекам трусы стирает за похлебку, а по вечерам интеллект свой "высокий" выпячивает!
15.12.2022
Роберт Левандовски..
Полкан, ты националист что ли ?
15.12.2022
Роберт Левандовски..
Ваня, так ведь не бывают плохихи наций, бывают плохие люди !?
15.12.2022
Роберт Левандовски..
Полкан, ты че ?
15.12.2022
Роберт Левандовски..
Я тебе зп плачу, бесполезный.
15.12.2022
Lars Berger
Нда... Насудят гиены, насудят... Кого-то поприличнее не нашлось?)
15.12.2022
678ugu
Это они совсем напрасно пшеков назначили. Он хоть шарит под Коллину, но козел козлом, как и все люди этой нации.
15.12.2022
Роберт Левандовски..
Твоей продукт это дефекация в сортире.
15.12.2022
andy1962
это не твоего ума дело.
15.12.2022
Роберт Левандовски..
Игорек, курни мой руек !
15.12.2022
Роберт Левандовски..
Какой продукт от бюджетной крысы ?
15.12.2022
andy1962
если бы у тебя было хоть что-то в голове, ты бы понимал, что продукт может быть как натуральным, так и виртуальным......впрочем, это не для твоего умишка...
15.12.2022
Роберт Левандовски..
А из тебя, Ален Делон ?
15.12.2022
Роберт Левандовски..
Так они зарабатывают. А ты, бюджетная крыса, получаешь, ибо сам ничего создать не можешь.
15.12.2022
andy1962
ну, ты и пукнул...сейчас пол-мира зарабатывает в офисах.
15.12.2022
Роберт Левандовски..
Виден образ мышления человека, который привык не зарабатывать, а получать.
15.12.2022
Илья Иванович
или ты хохлятская протитутка, как Коваленок?
15.12.2022
Uisge Beatha
Матч ещё не начался, а пан з Кракова уже показывает себя во всей красе. Достойный представитель нации
15.12.2022
andy1962
да, а что?
15.12.2022
Илья Иванович
Польская мафия должна помочь аргам)))
15.12.2022
Роберт Левандовски..
Обез, кого волнует твое мнение кроме твоей самки ?
15.12.2022
Роберт Левандовски..
Ты бюджетник ?
15.12.2022
Uisge Beatha
"Кузнецам дана задача..."
15.12.2022
andy1962
пожалуй, споперничать по тупости мог бы типа голландец Макели...тот хоть нормальный. Тебе самому не противно видеть молодого лысого человека? Голова как головка.....ну, сам знаешь чего))
15.12.2022
Роберт Левандовски..
Вот же гады эти пендосы. И это...с лица воды не пить. А раз назначили, значит судить умеет.
15.12.2022
iich
Очень сомневаюсь в беспристрастности поляка.
15.12.2022
andy1962
Дядя, ты же знаешь, что американские подстилки изгнали российский спорт и судей в частности с мировой арены. Зачем задаешь глупые вопросы? а Марчиняк реальн худший вариант из всех возможных. Обьясню почему - первое - уродливая внешность те в свои молодые годы лысый Второе - поляк. Третье - не умеет судить.
15.12.2022
Uisge Beatha
Три поляка и марокканец на матч сборной Франции? Т.е. голландца низзя - он аргов будет за 1/4 засуживать, а тут за 1/8 и полуфинал французам никто не припомнит?
15.12.2022
Роберт Левандовски..
Ваня, а где умеющая судить кукувата ?
15.12.2022
andy1962
нашли кого назначить! лысого пшешика, который не умеет судить.
15.12.2022
Роберт Левандовски..
Удачи, пан. Где вата со свистком ?
15.12.2022