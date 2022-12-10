Ширер похвалил Месси ха голевой пас в матче ЧМ-2022 Нидерланды — Аргентина

Экс-нападающий Алан Ширер похвалил лидера сборной Аргентины Лионеля Месси после матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 с Нидерландами (2:2, 4:3 по пенальти). В этой встрече он забил гол и сделал голевую передачу.

«Невероятно, как Лео двигается с мячом, и его способность определить момент для паса, скорость и силу паса. Невероятно... Фантастический гол», — цитирует BBC Ширера.

В полуфинале чемпионата мира-2022 в Катаре Аргентина сыграет с Хорватией. Матч пройдет 13 декабря.