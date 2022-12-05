Ширер: «Снова сборная Англии очень впечатлила»

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер прокомментировал победу англичан над Сенегалом (3:0) на чемпионате мира-2022.

«Саутгейт снова правильно выбрал состав на матч. И снова очень впечатляющая Англия», — написал Ширер в Twitter.

В четвертьфинале сборная Англии встретится с Францией, которая переиграла Польшу (3:1). Матч пройдет в субботу, 10 декабря. Начало игры — в 22.00 по московскому времени.