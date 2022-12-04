Ширер восхитился игрой Лионеля Месси

Быший напдающий сборной Англии Алан Ширер после матча Аргентины с Австралией (2:1) в 1/8 финала ЧМ-2022 прокомментировал игру форварда Лионеля Месси.

«Нам так повезло видеть его игру! Желание, голод, страсть, мы не раз говорили об этом. У него невероятное умение держать мяч и бежать с ним вперед, которое открывает так много простора для его партнеров», — заявил Ширера BBC One.

Сборная Аргентины вышла в 1/4 финала ЧМ-2022 на команду Нидерландов. Игра пройдет 9 декабря, начало — в 22.00 мск.