Шунин назвал Мартинеса лучшим вратарем ЧМ-2022 и сравнил его с Сафоновым

Вратарь «Динамо» и сборной России Антон Шунин назвал лучшего вратаря чемпионата мира в Катаре.

«Звание лучшего вратаря ЧМ-2022 разыгрывалось среди вратарей четырех команд, которые вышли в полуфинал и боролись за золото. Но все решалось в финале. Понятно, что ни Льорис, ни Мартинес ошибок не допускали. Но ключевой момент матча был в дополнительное время после удара Коло Муани, когда Мартинес очень красиво раскрылся и спас при счете 3:3. Если бы не этот сейв, чемпионами мира стали бы французы. Плюс он отлично сыграл в серии пенальти. Думаю, никто не поспорит, что Мартинес — лучший вратарь турнира. На кого Мартинес похож из российских вратарей? Мне кажется, на Матвея Сафонова — он тоже эмоционально отмечает удачные действия. Когда Тчуамени промахнулся в серии пенальти, Мартинес начал пританцовывать. Я видел несколько раз, как Матвей радуется после сейвов в похожем стиле», — приводит слова Шунина Sport24.

На ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Он принял участие во всех семи матчах команды на турнире, пропустил 8 голов и трижды отыграл на ноль. Он был признан лучшим вратарем чемпионата мира в Катаре.