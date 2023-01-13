Шунин объяснил, почему Мартинес стал лучшим вратарем ЧМ-2022

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин в разговоре с «СЭ» назвал лучшего голкипера чемпионата мира в Катаре.

«Наверное, Мартинес. Хотя было много хороших вратарей, сейвов. Мне кажется, можно вообще назвать голкипера практически любой сборной. Все достойно выступили. Опять же, по каким критериям оценивают класс вратаря? Когда он вытаскивает команду в самый важный момент — послематчевые пенальти, сейвы, как в финале, когда Мартинес в конце дополнительного времени ногой отбил мяч. Франция могла вполне стать чемпионом. Запоминающийся момент. Поэтому Мартинеса заслуженно, на мой взгляд, признали лучшим вратарем чемпионата мира», — сказал Шунин «СЭ».

Эмилиано Мартинес на ЧМ-2022 сыграл за сборную Аргентины семь матчей, в которых пропустил восемь голов и три матча отстоял на ноль.