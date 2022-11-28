Швейцария за всю историю ЧМ победила только одну команду из Южной Америки

Сборная Швейцарии была близка к тому, чтобы продлить беспроигрышную серию в противостоянии с бразильцами на чемпионатах мира до трех матчей.

В двух предыдущих встречах — в 1950 и 2018 годах — европейцы смогли добиться ничьих. Однако, гол Каземиру принес успех сборной Бразилии.

За всю историю Швейцария девять раз сыграла с южноамериканцами на чемпионатах мира, добыв всего победы — над Эквадором на ЧМ-2014.

Матчи сборной Швейцарии против южноамериканцев на чемпионатах мира

Дата Город Стадия Соперник Счет 28.06.1950 Сан-Паулу Гр.турнир Бразилия 2:2 30.05.1962 Сантьяго Гр.турнир Чили 1:3 19.07.1966 Шеффилд Гр.турнир Аргентина 0:2 26.06.1994 Стэнфорд Гр.турнир Колумбия 0:2 21.06.2010 Порт-Элизабет Гр.турнир Чили 0:1 15.06.2014 Бразилиа Гр.турнир Эквадор 2:1 01.07.2014 Сан-Паулу 1/8 финала Аргентина 0:1 (д.в.) 17.06.2018 Ростов-на-Дону Гр.турнир Бразилия 1:1 28.11.2022 Доха Гр.турнир Бразилия 0:1

Итого: +1=2-6, мячи 6-14.