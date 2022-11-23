Силва обратился к фанатам сборной Бразилии перед матчем с Сербией

23 ноября, 23:15
Защитник сборной Бразилии Тиагу Силва обратился к болельщикам команды перед матчем первого тура ЧМ-2022 с Сербией.
«Мы знаем, что первый матч важен для обретения спокойствия, и в этом смысле мы уверены, что все будет хорошо. Мы верим в ту работу, которую выполнили до этого дня, и у нас все хорошо. Могу сказать фанатам Бразилии лишь одно: верьте в нас и не волнуйтесь, мы готовы провести отличный чемпионат мира. Конечно, до трофея далеко, но о нем можно мечтать, что мы и делаем ежедневно», — цитирует игрока Daily Mail.
Он также рассказал, что Неймар избавился от травм и готов приступить к игре в составе сборной.
Бразилия сыграет против Сербии завтра, 24 ноября. Начало — в 22.00 мск
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Основные источники исследования