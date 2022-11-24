Симон Кьер сравнил Жиру и Бензема перед матчем Дании с Францией

Защитник сборной Дании Симон Кьер высоко отозвался об игре напарника по «Милану» Оливье Жиру. Он также отреагировал на травму форварда сборной Франции Карима Бензема.

«Желаю Бензема скорее поправиться. Он один из лучших нападающих в мире. Но Жиру — в одной лиге с ним. Он элитный нападающий, особенно в завершении атак. Он менее мобилен, чем Бензема, но он столь же эффективен в штрафной площади», — цитирует Кьера pianetamilan.it.

26 ноября Дания сыграет с Францией во 2-м туре ЧМ-2022. Начало встречи — в 19.00 (мск).