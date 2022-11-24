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24 ноября, 15:12

Симон Кьер сравнил Жиру и Бензема перед матчем Дании с Францией

Виктория Кравченко
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Защитник сборной Дании Симон Кьер высоко отозвался об игре напарника по «Милану» Оливье Жиру. Он также отреагировал на травму форварда сборной Франции Карима Бензема.

«Желаю Бензема скорее поправиться. Он один из лучших нападающих в мире. Но Жиру — в одной лиге с ним. Он элитный нападающий, особенно в завершении атак. Он менее мобилен, чем Бензема, но он столь же эффективен в штрафной площади», — цитирует Кьера pianetamilan.it.

26 ноября Дания сыграет с Францией во 2-м туре ЧМ-2022. Начало встречи — в 19.00 (мск).

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Дании по футболу
Сборная Франции по футболу
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