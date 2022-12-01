Симонян заявил, что хотел бы победы аргентинцев на чемпионате мира по футболу в Катаре

Легендарный футболист «Спартака» и сборной СССР Никита Симонян заявил, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заслуживает стать чемпионом мира по футболу.

«Я бы хотел, чтобы чемпионом мира стала сборная Аргентины. Потому что Месси сейчас лучший из всех, блестящий игрок, имеет много титулов. Но он не чемпион мира, в отличие от Пеле, Диего Марадоны. Месси вполне заслуживает. Уровень футбола на планете прибавил заметно. Например, в 1956 году наша олимпийская сборная, которая тогда стала чемпионом, проводила товарищеские матчи, в том числе с командой Австралии, забили им порядка 15 или 18 голов. Где сейчас Австралия на чемпионате мира? Многие так прибавили, те же сборные Японии и Саудовской Аравии, футбол развивается и растет, конечно, это положительный фактор», — приводит слова Симонян ТАСС.

Сборная Аргентины набрала 6 очков и с первого места вышла в плей-офф ЧМ-2022, а Польша — со второго. Соперником аргентинцев будет команда Австралии, а поляков — Франция.