Сиссе — второй африканский тренер, который вывел команду в плей-офф ЧМ

Обыграв в матче третьего тура Эквадор со счетом 2:1, сборная Сенегала во второй раз в истории вышла в 1/8 финала чемпионата мира.

Главный тренер сенегальцев Алиу Сиссе оказался всего вторым африканским тренером, которому удалось пройти групповой турнир ЧМ. Ранее подобное удавалось только нигерийцу Стивену Кеши в 2014 году.

Африканские сборные, игравшие в плей-офф чемпионата мира