Скалони останется на посту главного тренера сборной Аргентины

Глава ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа сообщил, что организация планирует продлить сотрудничество с главным тренером национальной команды Лионелем Скалони.

«Скалони — тренер сборной Аргентины. Мы оба — люди своего слова. Мы устно договорились. Он ездил в Испанию, чтобы решить вопросы с паспортом для одного из своих детей. Когда он вернется в страну, мы поговорим», — приводит TyC Sports слова Тапиа.

44-летний Скалони возглавил сборную Аргентины в 2018 году. Под его руководством команда выиграла Кубок Америки, Финалиссиму и чемпионат мира-2022 в Катаре. Действующий контракт специалиста истекает в конце этого года.