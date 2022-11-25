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Сегодня, 17:55

Скалони заявил, что Месси в хорошей физической и моральной форме перед матчем с Мексикой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал о состоянии нападающего Лионеля Месси перед игрой с национальной командой Мексики.

«Не знаю, откуда появилась информация о том, что Месси не тренировался вчера. Он в порядке. Нам, как никогда, нужны все. Конечно, все будет нормально. Мы в этом не сомневаемся. Он в порядке и морально, и физически. Проблем нет. Волнение во время дебюта на чемпионате мира — это нормально. Особенно если ты представляешь такую сборную, как Аргентина, которая отличается от многих других команд. Такова реальность. Лео в порядке, как и все его партнеры по команде. Они знают, что нас ждет важная игра. Молодые игроки понимают, что сейчас поставлено на карту все. Ситуация по-прежнему зависит от нас. Нужно верить», — приводит слова Скалони TyC Sports.

В первом матче группового этапа сборная Аргентины проиграла команде Саудовской Аравии (1:2).

Матч Аргентина — Сенегал пройдет 26 ноября. Начало — в 22:00.

Источник: https://www.tycsports.com/seleccion-argentina/seleccion-argentina-scaloni-conferencia-mundial-qatar-2022-final-mexico-id479254.html
Лионель Месси
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