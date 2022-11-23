Sky Sports: ФИФА не накажет сборную Германии за акцию перед матчем с Японией

23 ноября, 23:34
Международная федерация футбола (ФИФА) не будет наказывать сборную Германии за акцию перед матчем чемпионата мира-2022 с Японией (1:2), написал в Twitter журналист Sky Sports Роб Харрис.
Немецкие игроки закрыли рты руками на фото перед матчем с Японией из-за запрета повязок в поддержку ЛГБТ.
Игроки сделали это в качестве протеста против запрета со стороны ФИФА на ношение капитанских повязок OneLove в поддержку ЛГБТ.
Позднее Немецкий футбольный союз выступил с заявлением по поводу акции футболистов национальной команды.
Вместо повязок OneLove ФИФА разрешила капитанам сборных носить во время матчей ЧМ-2022 повязки черного цвета с надписью «No discrimination» («Нет дискриминации»). В Международной федерации футбола заявили, что если кто-то из игроков наденет повязку OneLove радужного цвета, то судья будет вправе показать такому футболисту желтую карточку.
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