Слезы Луиса Суареса после вылета Уругвая с ЧМ-2022

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес не скрывал эмоций после вылета команды с ЧМ-2022.

В матче заключительного тура группового этапа ЧМ Уругвая обыграл Гану со счетом 2:0. Однако в параллельном матче корейцы вырвали на последних минутах победу у Португалии (2:1) и по дополнительным показателям опередили уругвайцев в борьбе за второе место.

Ранее форвард сборной Уругвая не стал извиняться за игру рукой и удаление в матче 1/4 финала ЧМ-2010 против Ганы (1:1, 4:2 — по пен.).

2 июля 2010 года игрок рукой выбил мяч из ворот уругвайской команды и был удален с поля. Африканцы не смогли реализовать пенальти, а затем стали называть нападающего «дьяволом».