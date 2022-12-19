Служба безопасности пресекла акцию Pussy Riot в финале ЧМ-2022

В Катаре задержали участников Pussy Riot за акцию на ЧМ-2022

Служба безопасности ЧМ-2022 пресекла акцию Pussy Riot в финале турнира между Аргентиной и Францией, сообщает ТАСС со ссылкой на Der Spiegel.

По данным источника, сотрудники сил безопасности задержали троих членов группы. Среди них Вероника Никульшина и Петр Верзилов (оба признаны иноагентами), которые в финале ЧМ-2018 выбежали на поле стадионе «Лужники» в полицейской форме.

В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины обыграла Францию со счетом 4:2 в серии послематчевых пенальти. (счет после дополнительного времени был 3:3).