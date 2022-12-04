Служба безопасности угрожали британской журналистке арестом за съемку беспорядков в Катаре

Корреспондент Daily Mail Кэтрин Бэтт рассказала, как сотрудники безопасности угрожали ей арестом за съемку беспорядков перед матчем чемпионата мира в Катаре между Ганой и Уругваем (0:2).

В своей колонке Daily Mail Бэтт рассказала, что болельщиков из Ганы не пускали на стадион по вине организаторов, из-за чего началась давка. Женщины и дети были в панике от происходящего. Африканские фанаты перепрыгивали ограждения и прорывались сквозь охрану. Британская журналистка записала все на видео, отправила его в редакцию и пошла к стадиону. После чего ее окружили восемь сотрудников безопасности.

«После неоднократных вопросов, почему я задержана, один из силовиков сказал, что они видели, как я снимаю видео, и что я не имею на это права. Я объяснила, что являюсь аккредитованным журналистом и показала ему аккредитацию в электронном виде. Но они ответили, что у меня на руках должна быть бумажная версия пропуска. Затем они заявили, что у меня есть два варианта: либо удалить записанные видео, либо отправиться в полицию. Я согласилась удалить видео, но они забрали телефон и начали проверять электронную почту и мессенджеры, чтобы убедиться, что я не успела отправить ролики. Повезло, что мне удалось быстро стереть отправленные в редакцию сообщения», — написала Бэтт в своей колонке Daily Mail.

Сборная Уругвая в третьем туре группового турнира чемпионата мира победила команду Ганы (2:0), но заняла третье место в группе и не вышла в плей-офф.