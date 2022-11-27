Источник: ФИФА не накажет камерунца Ондуа за российский флаг на бутсах на ЧМ-2022

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Международная федерация футбола (ФИФА) решила не наказывать полузащитника сборной Камеруна Гаэля Ондуа с российским гражданством, за то, что на его бутсах на ЧМ-2022 изображен флаг России, рассказал пресс-секретарь ФИФА Джованни Марти.
«Могу вам сказать, что дисциплинарная комиссия знает об этом, но это не является проблемой, потому что он (Ондуа) вырос в России. Он из Камеруна и России. Это всего лишь флаг его страны», — цитирует Марти «РИА Новости» со ссылкой на NRK.
24 ноября футболист играл в матче первого тура группового этапа чемпионата мира с командой Швейцарии (0:1) в бутсах с изображением флага России. После встречи Ондуа заявил, что это знак уважения к стране, в которой он вырос. Ранее эксперт телеканала NRK Карл-Эрик Торп призвал ФИФА вмешаться в инцидент с появлением флага России на матче ЧМ-2022 в Катаре.
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