Снуп Догг отреагировал на сравнение с главным тренером сборной Сенегала Сиссе

22 ноября, 14:43
Американский рэпер Снуп Догг отреагировал на сравнение с главным тренером сборной Сенегала Алиу Сиссе.
После матча 1-го тура групповой стадии ЧМ-2022 в Катаре, в котором Сенегал играл с национальной командой Нидерландов (0:2), многие болельщики обнаружили сходство между Снуп Доггом и Сиссе. В интернете появилось большое количество мемов с подписью: «Почему Снуп Догг тренирует сборную Сенегала?»
Сам исполнитель сделал репост одной из таких записей, добавив эмодзи с изображением футбольного мяча.
Во втором туре ЧМ-2022 сборная Сенегала сыграет против Катара. Матч состоится 25 ноября.
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Основные источники исследования