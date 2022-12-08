Состоится ли полуфинал Бразилия — Аргентина на ЧМ-2022? Live в 13:00

Во время небольшой паузы на чемпионате мира-2022 в Катаре обсуждаем предстоящие четвертьфиналы.

В эфире YouTube-канала «Вышли!» Игорь Рабинер из Катара, а также Леонид Волотко и Олег Кошелев из Москвы. Начало эфира — в 13.00 (мск).