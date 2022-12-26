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Сегодня, 11:20

Сотрудник оргкомитета ЧМ-2022: «Месси поставили на одну ступень с эмиром. Им важно было осуществить идею с одеждой»

Виталий Косик
Корреспондент
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Сотрудник оргкомитета чемпионата мира-2022 Алишер Никимбаев рассказал, зачем эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани надел на форварда сборной Аргентины Лионеля Месси традиционную арабскую одежду бишт перед вручением Кубка мира.

«Конечно, такие вещи планируются. Это не просто национальная одежда, а символ высшего признания в арабском мире. По сути, его поставили на одну ступень с эмиром. Для катарцев важно было осуществить такую идею. Более того, в раздевалке других аргентинцев также ждала такая одежда. Уж не знаю, использовали ли они ее сразу. Но с собой точно увезли», — цитирует Никимбаева «РБ Спорт».

В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины одержала победу над Францией (3:3, пенальти — 4:2). Месси признан лучшим игроком мирового первенства в Катаре.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sotrudnik-orgkomiteta-chm-2022-messi-postavili-na-odnu-stupen-s-e-mirom-dlya-katartsev-by-lo-vazhno-osushhestvit-ideyu-s-natsional-noj-odezhdoj/
Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
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