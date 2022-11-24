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24 ноября, 13:20

Есть ли на чемпионате мира русофобия и какой опыт Катар извлек из ЧМ-2018? Рассказывает сотрудник оргкомитета турнира

Игорь Рабинер
Обозреватель
Чемпионат мира в Катаре.
Фото AFP
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Сотрудник оргкомитета ЧМ-2022 Алишер Никимбаев, работающий в нем и живущий в Катаре уже пять лет, в интервью «СЭ» ответил, есть ли на чемпионате мира русофобия и какой опыт Катар извлек из ЧМ-2018 в России.

— Карты болельщика Hayya сравнивают с российским Fan ID. Корректное сопоставление?

— Идея пришла из России, тут скрывать нечего. Руководство оргкомитета ЧМ-2022 увидело, как это работает там, идея понравилась. Ее начали воплощать как раз с прошлого года, с Арабского кубка, улучшенного аналога Кубка конфедераций. Тогда она была сыроватая, но к мировому первенству ее отработали. С некоторыми отличиями от ЧМ-2018.

В Россию можно было въехать без Fan ID. Знаю людей, которые просто приезжали в страну, на месте покупали билеты и оформляли паспорт болельщика. Здесь без карты Hayya въехать в страну с 1 ноября нельзя в принципе. Допустим, граждане России в обычное время имеют право въезда в Катар без визы.

Но не сейчас. Люди, которые, допустим, приезжали 20 октября без Hayya, 1 ноября должны были идти в ближайшее отделение министерства внутренних дел и перерегистрироваться либо покинуть Катар. Такая жесткая функциональность связана с размерами страны. В России применить такое было бы невозможно. Таким образом маленькая страна пытается контролировать поток людей. Обеспечить всех гостей чемпионата местами в гостиницах ей было бы сложно, если бы не было четко контролируемого въезда. То есть функции у Hayya на ЧМ-2022 более широкие, чем у Fan ID в 2018-м.

— На внутренние соревнования, как сейчас в России, Hayya тоже может со временем распространиться?

— Нет. Может, только на другие международные турниры. В начале сентября мы проводили Суперкубок «Лусаила», открытие стадиона, который примет финал ЧМ-2022. Это был матч «Аль-Хиляль» — «Замалек», чемпионов Саудовской Аравии и Египта. Вот там Hayya делали, но больше для тестирования системы. Ведь карта Hayya — это не только въезд в страну, но еще и вход на стадион. Без нее человека не пустят на арену, даже если у него есть билет.

— Если, условно, моя жена сейчас захотела бы прилететь в Катар, как это возможно?

— Если она приезжает до 2 декабря, то очередность такая. Сначала ей нужно приобрести билет на матч. После этого она регистрируется на карту Hayya. При этом она должна забронировать гостиницу. При наличии всех этих трех составляющих ей дают разрешение, и она въезжает в страну.

Начиная со 2 декабря (когда закончится групповой турнир. — Прим. И.Р.) можно въезжать в страну без билета на матч. Но из-за этого при въезде надо будет платить 500 риалов (около 150 долларов. — Прим. И.Р.). Это, можно сказать, визовый сбор. Но при этом остаются те же требования по регистрации на карту Hayya и брони в гостинице. В этом случае можно будет искать билеты на стадион уже внутри страны.

— Гендиректор оргкомитета России-2018 Алексей Сорокин рассказывал, что в нынешнем оргкомитете работает порядка 350 россиян. При таком масштабе очевидно: никакой русофобией тут и не пахнет.

— Абсолютно никакой дискриминации. Здесь очень хорошее отношение к России и к людям из нее. Есть огромная русскоязычная группа оргкомитета в What's App. И сам Сорокин в нем работает, куда далеко ходить? Никто никого не спрашивает о политических взглядах. Это та часть жизни, задавать вопросы о которой, на мой взгляд, неправильно. И я никогда этого не делаю.

— Правильно ли понимаю, что Катар прагматично решил извлечь опыт оргкомитета России-2018 — по словам Сорокина, около 60процентов россиян перешли именно оттуда?

— Если не больше. Думаю, что практически все. Знаю здесь людей, которые работали еще на Олимпиаде в Сочи.

ЧМ-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Болельщики на&nbsp;чемпионате мира в&nbsp;Катаре. Алкоголь, въезд в страну, мифы о бесплатных билетах, преступность, конфликты с соседями, пример с России-2018. Миллион историй о Катаре от человека из оргкомитета ЧМ-2022
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