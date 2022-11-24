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ЧМ-2022

24 ноября, 12:40

Сотрудник оргкомитета ЧМ-2022 рассказал, как конфликт Катара с Саудовской Аравией и ОАЭ повлиял на подготовку к турниру

Игорь Рабинер
Обозреватель
Чемпионат мира в Катаре.
Фото Reuters
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В интервью «СЭ» сотрудник оргкомитета ЧМ-2022 Алишер Никимбаев, работающий в нем и живущий в Катаре пять лет, рассказал, решил ли Катар политические проблемы с Саудовской Аравией и ОАЭ и как конфликт влиял на подготовку к турниру.

— С Эмиратами же тоже были большие проблемы?

— Это тот же самый 2017 год. Удар по экономике произошел очень серьезный. В Эмиратах есть порт, куда приходили все морские поставки в Катар, а дальше их везли по суше. Меня тогда друзья просили помочь им наладить бизнес — хотели поставлять овощи и фрукты из Узбекистана в ОАЭ, вот я с этим и столкнулся. В 2017-м это все прервалось, и Катар на какое-то время был отрезан от мира. Коалиция из четырех арабских стран: Саудовская Аравия, Эмираты, Бахрейн и Египет — выдвинула ультиматум из 12 пунктов, включая запрет телеканала «Аль-Джазира». Катар его не выполнил, и они ввели санкции вроде тех, с которыми сейчас сталкивается Россия. Перестали даже поступать продукты обычным путем.

В тот момент очень серьезную помощь Катару оказали Турция и Иран. Поставки начались оттуда самолетами. Плюс ко всему за последующий период здесь построили грузовой порт, и теперь Катар в этом отношении абсолютно независимое государство. А продовольственный кризис вообще длился неделю, не более. Все связи были налажены.

— С тех пор проблемы во взаимоотношениях с ОАЭ, Саудовской Аравией и другими странами решились?

— Все стало очень хорошо. Еще три года назад сложности сохранялись, во время пандемии немножко пошло на улучшение, а в прошлом году окончательно помирились. С Саудовской Аравией отношения сейчас даже лучше, чем были до кризиса. С Бахрейном чуть похуже, чем с остальными.

ЧМ-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Болельщики на&nbsp;чемпионате мира в&nbsp;Катаре. Алкоголь, въезд в страну, мифы о бесплатных билетах, преступность, конфликты с соседями, пример с России-2018. Миллион историй о Катаре от человека из оргкомитета ЧМ-2022
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Чемпионат мира по футболу
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