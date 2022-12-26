Сотрудник оргкомитета ЧМ-2022: «Турецкий повар не должен был оказаться на поле»

Сотрудник оргкомитета чемпионата мира-2022 Алишер Никимбаев рассказал, как турецкий повар Нусрет Гекче оказался на поле после финала турнира и держал в руках Кубок мира.

«Это был порыв радости. Объективно в такой ситуации сложно сдержать кого-то, особенно с ВИП-трибуны. Конечно, он не должен был оказаться на поле. И трогать Кубок мира. Но, повторюсь, подобные истории полностью исключить нельзя. Как-то, значит, прорвался. Видимо, очень этого хотел. Сами аргентинцы тоже очень долго праздновали на поле. Такое тоже невозможно предсказать. По-моему, они даже опоздали на самолет», — приводит слова Никимбаева «РБ Спорт».

После финального матча ЧМ-2022 на поле появился популярный турецкий повар Гекче, который праздновал чемпионство вместе с аргентинцами и трогал трофей.

Согласно правилам ФИФА, держать в руках трофей разрешено только победителям чемпионатов мира разных лет, а также главам государств и президенту организации.