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Сегодня, 11:30

Сотрудник оргкомитета ЧМ-2022: «Турецкий повар не должен был оказаться на поле»

Виталий Косик
Корреспондент
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Сотрудник оргкомитета чемпионата мира-2022 Алишер Никимбаев рассказал, как турецкий повар Нусрет Гекче оказался на поле после финала турнира и держал в руках Кубок мира.

«Это был порыв радости. Объективно в такой ситуации сложно сдержать кого-то, особенно с ВИП-трибуны. Конечно, он не должен был оказаться на поле. И трогать Кубок мира. Но, повторюсь, подобные истории полностью исключить нельзя. Как-то, значит, прорвался. Видимо, очень этого хотел. Сами аргентинцы тоже очень долго праздновали на поле. Такое тоже невозможно предсказать. По-моему, они даже опоздали на самолет», — приводит слова Никимбаева «РБ Спорт».

После финального матча ЧМ-2022 на поле появился популярный турецкий повар Гекче, который праздновал чемпионство вместе с аргентинцами и трогал трофей.

Согласно правилам ФИФА, держать в руках трофей разрешено только победителям чемпионатов мира разных лет, а также главам государств и президенту организации.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sotrudnik-orgkomiteta-chm-2022-turetskij-povar-ne-dolzhen-by-l-okazat-sya-na-pole/
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