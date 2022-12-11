Сотрудник службы безопасности стадиона получил травмы после падения на чемпионате мира?2022

Сотрудник службы безопасности находится в критическом состоянии после падения на стадионе чемпионата мира?2022 в Катаре, сообщает Reuters.

Инцидент произошел в субботу, 9 декабря, на стадионе «Лусаил», где в тот день игр не проводилось. После падения ему немедленно оказали первую медицинскую помощь, после чего он был сразу отправлен в больницу.

Как отмечается в пресс-релизе, мужчина остается в стабильном, но критическом состоянии.

Сейчас он находится в отделение интенсивной терапии.