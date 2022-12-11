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11 декабря 2022, 00:39

Сотрудник службы безопасности стадиона получил травмы после падения на чемпионате мира?2022

Иван Шитик
Корреспондент
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Сотрудник службы безопасности находится в критическом состоянии после падения на стадионе чемпионата мира?2022 в Катаре, сообщает Reuters.

Инцидент произошел в субботу, 9 декабря, на стадионе «Лусаил», где в тот день игр не проводилось. После падения ему немедленно оказали первую медицинскую помощь, после чего он был сразу отправлен в больницу.

Как отмечается в пресс-релизе, мужчина остается в стабильном, но критическом состоянии.

Сейчас он находится в отделение интенсивной терапии.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Чемпионат мира по футболу
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