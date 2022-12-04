Спиридонов о матче сборной Франции в 1/8 финала ЧМ: «На 99 процентов уверен, что Польша поедет домой»

Российский волейболист катарского клуба «Аль-Ахли» Алексей Спиридонов поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ-2022 Франция — Польша.

«Надеюсь, Франция сегодня победит. Да, Польше повезло, что она прошла в плей-офф. Я был на матче Мексики, когда им нужен был один гол. Они его забили, но был офсайд... Лучше бы вышла Мексика, а эти вылетели. На 99 процентов уверен, что Польша сегодня поедет домой», — сказал Спиридонов «СЭ».

Матч Франция — Польша пройдет 4 декабря на стадионе «Аль-Тумама» (Доха, Катар). Начало — в 18:00 по московскому времени.