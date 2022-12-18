Стартовый состав сборной Франции на финал ЧМ-2022: Жиру, Мбаппе и Дембеле выйдут с первых минут

Стал известен стартовый состав сборной Франции на финал ЧМ-2022 против Аргентины.

Форвард французов Оливье Жиру появится на поле с первых минут, несмотря на информацию о проблемах футболиста с коленом, которые появились за день до финального матча.

Стартовый состав сборной Франции на финал ЧМ-2022: Льорис, Кунде, Варан, Упамекано, Эрнандес, Гризманн, Тчуамени, Рабьо, Дембеле, Жиру, Мбаппе.

Запасные: Ареоля, Манданда, Дисаси, Конате, Павар, Салиба, Верету, Гендузи, Камавинга, Коман, Фофана, Коло-Муани, Тюрам.

Финал ЧМ-2022 Аргентина — Франция состоится сегодня, 18 декабря и начнется в 18.00 (мск). Французы являются действующими чемпионами мира — 4 года назад в России они обыграли Хорватию (4:2) в финале ЧМ-2018.