Стали известны 5 участников плей-офф чемпионата мира-2022 в Катаре

На чемпионате мира-2022 в Катаре стартовал заключительный, 3-й тур группового этапа.

Первыми свои матчи провели команды из группы А. Нидерланды победили Катар (2:0), а Сенегал одолел Эквадор (2:1).

Таким образом, сборная Нидерландов вышла в плей-офф с первого места. Сенегал занял второе место и также попал в 1/8 финала.

Ранее в плей-офф ЧМ-2022 пробились сборные Франции, Бразилии и Португалии.