Стали известны 8 участников плей-офф чемпионата мира-2022 в Катаре

30 ноября состоялись матчи 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре в группе D.

Сборная Австралии обыграла команду Дании со счетом 1:0, а Франция уступила Тунису — 0:1.

Таким образом, Франция (6 очков) и Австралия (6 очков) вышли в плей-офф ЧМ-2022.

Ранее в 1/8 финала вышли: Бразилия, Португалия, Нидерланды, Сенегал, Англия и Уэльс.

Команды из группы D в 1/8 финала сыграет с командами из квартета С, заключительные матчи в котором пройдут также 30 ноября.