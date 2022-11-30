Стали известны первые пары 1/8 финала чемпионата мира в Катаре

Определились первые пары 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре.

Из группы А в плей-офф турнира вышли Нидерланды — с первого места, Сенегал — со второго. В группе В первое место заняла Англия, второе — США.

Таким образом, в 1/8 финала англичане сыграют с сенегальцами 4 декабря, а американцы встретятся с нидерландцами 3 декабря.