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Сегодня, 00:11

Стали известны расклады, при которых Аргентина попадет в плей-офф чемпионата мира

Отдел футбола «СЭ»
Эктор Морено и Лионель Месси.
Фото AFP
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В матчах второго тура группы С на чемпионате мира Польша обыграла Саудовскую Аравию (2:0), а Аргентина — Мексику (2:0). Сейчас положение команд выглядит так.

И

В

Н

П

М

О

1. Польша

2

1

1

0

2-0

4

2. Аргентина

2

1

0

1

3-2

3

3. Саудовская Аравия

2

1

0

1

2-3

3

4. Мексика

2

0

1

1

0-2

1

В матчах 3-го тура 30 ноября сыграют Польша — Аргентина (22.00), Саудовская Аравия — Мексика (22.00).

Рассмотрим расклады в группе.

1. Победа совсем не гарантирует аргентинцам выход в плей-офф. В случае поражения от Польши они покинут ЧМ, в случае ничьей — все зависит от другого матча в группе. Успех Саудовской Аравии отправит Лионеля Месси домой, ничья саудовцев и мексиканцев позволит ему сыграть в 1/8 финала, при победе Мексики придется считать разность мячей. Если будет, например, 3:0 — аргентинцы останутся третьими.

2. Если южноамериканская сборная победит Польшу, то она, скорее всего, займет первое место в группе — если только Саудовская Аравия не разгромит Мексику.

3. Польше для выхода в плей-офф хватит и ничьей, причем, вероятно, даже для первого места. В случае поражения ей будет нужно, чтобы Мексика не проиграла Саудовской Аравии, а если победила, то не крупно.

4. Саудовцам для попадания в 1/8 финала желательно побеждать. С ничьей есть большие риски остаться третьими, проиграв по разности мячей Польше или Аргентине.

5. Мексике нужна только победа, да и еще определенный результат в параллельном матче. Либо поражение Аргентины, либо, наоборот, ее крупная победа (или очень крупная победа самой Мексики), чтобы обойти поляков по разности голов.

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Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Кубок России
Зенит
Спартак

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Мексика 0
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Мексики по футболу
Сборная Польши по футболу
Сборная Саудовской Аравии по футболу
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