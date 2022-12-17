Сборные Хорватии и Марокко назвали стартовые составы на матч за третье место ЧМ-2022

Национальные команды Хорватии и Марокко объявили стартовые составы на матч чемпионата мира-2022 за третье место.

Сборная Хорватии: Доминик Ливакович, Йосип Станишич, Йосип Шутало, Йошко Гвардиол, Мислав Оршич, Ловро Майер, Лука Модрич, Матео Ковавич, Иван Перишич, Андрей Крамарич, Марко Ливайя.

Сборная Марокко: Яссин Буну, Ашраф Хакими, Ашраф Дари, Джавад Эль-Ямиг, Яхья Аттият-Аллах, Абдельхамид Сабири, Софьян Амрабат, Билал Эль-Ханнус, Хаким Зиеш, Юссеф Эн-Несери, Софиан Буфаль.

Матч между хорватами и марокканцами пройдет сегодня, 17 декабря, и начнется в 18.00 по московскому времени.