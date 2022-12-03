ЧМ-2022: стали известны все пары 1/8 финала и сетка плей-офф

2 декабря завершился групповой этап чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

По его итогам определились все пары 1/8 финала и сетка плей-офф.

ЧМ-2022

1/8 финала

3 декабря

18.00. Нидерланды — США

22.00. Аргентина — Австралия

4 декабря

18.00. Франция — Польша

22.00. Англия — Сенегал

5 декабря

18.00. Япония — Хорватия

22.00. Бразилия — Корея

6 декабря

18.00. Марокко — Испания

22.00. Португалия — Швейцария