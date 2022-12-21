Стало известно, что Дешам сказал игрокам сборной Франции в перерыве финала ЧМ-2022 против Аргентины

Стало известно, что главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сказал своим футболистам в перерыве финала ЧМ-2022 против Аргентины (3:3, по пенальти — 2:4).

В первом тайме французы пропустили два гола и не нанесли ни одного удара в сторону ворот соперника.

«Ребята, давайте без обид. Вы же понимаете, в чем разница? Они, аргентинцы, играют в долбанном финале чемпионата мира, а мы — нет!», — приводит RMC Sport слова Дешама. Источник отмечает, что после этих слов тренер ударил кулаком по столу.

«Я недоволен тем, что мы показали в первом тайме. У нас есть отличное качество — сила характера. Мне это нравится. Не отпускайте этот матч. Все может произойти очень быстро. Нужно верить до конца», — добавил Дешам.

В конце второго тайма Килиан Мбаппе сделал дубль и перевел игру в дополнительное время, в котором аргентинцы вновь вышли вперед, но Мбаппе во второй раз сравнял счет. В серии пенальти сборная Аргентины реализовала все четыре 11-метровых, в то время как французы забили лишь два из четырех.