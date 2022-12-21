Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 03:57

Стало известно, что Дешам сказал игрокам сборной Франции в перерыве финала ЧМ-2022 против Аргентины

Иван Торопцев
Корреспондент
Дидье Дешам (справа) во время финала ЧМ-2022 Аргентина — Франция.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Стало известно, что главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сказал своим футболистам в перерыве финала ЧМ-2022 против Аргентины (3:3, по пенальти — 2:4).

В первом тайме французы пропустили два гола и не нанесли ни одного удара в сторону ворот соперника.

«Ребята, давайте без обид. Вы же понимаете, в чем разница? Они, аргентинцы, играют в долбанном финале чемпионата мира, а мы — нет!», — приводит RMC Sport слова Дешама. Источник отмечает, что после этих слов тренер ударил кулаком по столу.

«Я недоволен тем, что мы показали в первом тайме. У нас есть отличное качество — сила характера. Мне это нравится. Не отпускайте этот матч. Все может произойти очень быстро. Нужно верить до конца», — добавил Дешам.

В конце второго тайма Килиан Мбаппе сделал дубль и перевел игру в дополнительное время, в котором аргентинцы вновь вышли вперед, но Мбаппе во второй раз сравнял счет. В серии пенальти сборная Аргентины реализовала все четыре 11-метровых, в то время как французы забили лишь два из четырех.

Дидье Дешам
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
0
Читайте также
Месси и Мбаппе рыдают в сторонке! На чемпионате России у фигуристов будет еще жарче
Чемпионат рекордов? От кого стоит ждать самых высоких баллов на первенстве страны
Путин обвинил Киев в намеренных обстрелах жилых кварталов Донецка
В Турции предсказали Украине катастрофу из-за конфликта с Россией
СМИ сообщили о планах Зеленского посетить конгресс США
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: ЧМ-2022, финал Аргентина — Франция: кубок мира — у Месси
Полицейские задержали 13 человек в Буэнос-Айресе после чемпионского парада сборной Аргентины
Президент Аргентины: «Мы навсегда запомним этот декабрь. Сборная подарила нам невероятную радость»
Лионель Месси прилетел в родной Росарио после чемпионского парада в Буэнос-Айресе
Более 30 человек пострадали в Буэнос-Айресе по итогам чемпионского парада сборной Аргентины
Вратарь сборной Аргентины Мартинес выложил фото с кубком мира на фоне вертолета
Сборная Аргентины поблагодарила фанатов за чемпионский парад в Буэнос-Айресе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Полицейские задержали 13 человек в Буэнос-Айресе после чемпионского парада сборной Аргентины