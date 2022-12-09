Стерлинг вернулся в расположение сборной Англии после того, как его дом подвергся вооруженному ограблению

Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг вернулся в расположение сборной Англии, которая готовится к матчу 1/4 финала ЧМ-2022 против Франции, сообщает Daily Mail.

27-летний футболист принял участие в сегодняшней тренировке англичан. Рахим Стерлинг улетел из Катара в Англию перед матчем 1/8 финала против Сенегала (3:0) в связи с тем, что его дом подвергся вооруженному ограблению, в этот момент в доме находилась его семья. Форвард принял решение покинуть сборную и отправился к родным.

«Мы оценим состояние Рахима перед игрой. Он пропустил много тренировок и перенес два длительных перелета. Это не лучшая подготовка к матчу такого уровня, но мы посмотрим, в какой форме Стерлинг сейчас», — заявил главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт в ответ на вопрос о том, сможет ли игрок выйти на поле в матче с Францией.

Матч 1/4 финала ЧМ-2022 Англия — Франция состоится в субботу, 10 декабря и начнется в 22.00 (мск).