Стойкович после поражения от Бразилии: «Сборная Сербии приехала в Катар с многочисленным проблемами»

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович прокомментировал поражение от Бразилии (0:2) в матче чемпионата мира-2022.

«Мы знаем Бразилию, конечно. Но мы приехали в Катар с многочисленным проблемами, травмами ключевых игроков, в неподходящее время. Все это видно на поле. Мы не Бразилия с 200 миллионами жителей. Мы маленькая страна.

Атмосфера на стадионе была великолепной. Было очень приятно находиться на стадионе в этот вечер. Во втором тайме напряженность на поле была высокой. Мы дали бразильцам слишком много пространства, и наши игроки очень устали. Я должен понять почему, потому что сейчас этого не понимаю. Мы должны подготовиться к следующим играм, чтобы стать намного лучше», — цитирует L'Equipe Стойковича.

Бразилия набрала 3 очка и вышла на первое место в группе G, опередив команду Швейцарии (3 очка), которая ранее обыграла сборную Камеруна со счетом 1:0.

В следующем туре Бразилия 28 ноября сыграет против сборной Швейцарии. В этот же день Камерун встретится с Сербией.